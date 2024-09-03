Синоптики: Часть белорусского урожая под угрозой 2 3.09.2024, 22:02

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Жара не отступает.

Летняя погода не отступает, и это, как предупреждают синоптики, несет определенные угрозы для урожая. Конкретно — для поздних овощей, к которым относятся морковь, свекла, ряд сортов капусты и других популярных у белорусов продуктов.

Белгидромет сообщает, что «на большей территории Брестской, Гомельской и местами на юге Могилевской области на наблюдаемых полях запасы продуктивной влаги низкие. По данным некоторых метеостанций в Гомельской области пахотный горизонт полностью иссушен. Из-за недостатка влаги ухудшились агрометеорологические условия для роста корнеплодов, отрастания трав, формирования урожая поздних овощей».

При том, что пока достаточная влагообеспеченность оставалась в Витебской, в большинстве районов Гродненской и Минской, а также на северо-востоке Могилевской области, «в ближайшее время из-за ожидаемого недобора осадков атмосферная засуха усилится, площади с недостатком почвенной влаги будут расширяться».

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