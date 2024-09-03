Зеленский уволил заместителя главы своей администрации Шурму 2 3.09.2024, 22:05

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Ростислав Шурма

Ранее произошла череда отставок в кабинете министров Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 3 сентября, уволил заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурму. Об этом говорится в указе № 603/2024, опубликованном на сайте ОП.

Ранее сообщалось, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина написала заявление об отставке. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что заявление рассмотрят на одном из ближайших заседаний парламента.

Ранее заявления об отставке написали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

Как сообщал Charter97.org, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал увольнение половины состава кабинета министров Украины (КМУ). Он написал в своем телеграм-канале, что на следующий день Украину ждет «день увольнений».

«Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения», — сказал он.

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