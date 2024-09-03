На Гродненщине две старые водонапорные башни приспособят под хостел и бар 3.09.2024, 22:17

Речь идет о башнях в Мостах и Новогрудке.

Две старые водонапорные башни в Гродненской области выкупили частные собственники, пишет Hrodna.life. Они планируют восстановить их и изменить функции: башня в Мостах превратится в хостел, а башня в Новогрудке станет баром.

Уже появились эскизы будущего хостела в Мостах. Иллюстрации публикует телеграм-канал «Белорусская глубинка». Согласно им, после реставрации в башне появятся новые окна. Внутри здание разделят на этажи и помещения, в которых предусмотрят номера для постояльцев. В каждом номере будет собственный санузел. К зданию пристроят закрытую лестницу в таком же кирпичном промышленном стиле, как и все здание.

Старую водонапорную башню в Новогрудке будут реставрировать собственники отеля «Европа». Они планируют превратить ее в бар. Об этом на своей инстаграм-странице сообщил блогер Денис Блищ. Винтовая лестница в башне ведет на самый верх, а через окно видны «эксклюзивные пейзажи города», добавляет блогер.

В инстаграме отеля «Европа» в описании можно прочитать краткую информацию:

«Мы — семья Поткиных. Ищем инвесторов. Реставрируем отель «Европа» 1900 года. Строим подземный музей. Реставрируем водонапорную башню».

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