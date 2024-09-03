США направят дополнительную помощь Киеву в ближайшее время 3.09.2024, 22:24

Белый дом анонсировал усиление противовоздушной обороны Украины.

США в ближайшие недели направят Киеву дополнительную военную помощь, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Выступая во вторник, он сказал, что администрация президента Джо Байдена осуждает российскую ракетную атаку на Полтаву, жертвами которой стали десятки людей.

Как сказал Кирби, это нападение «стало еще одним ужасающим напоминанием о жестокости Владимира Путина по отношению к народу Украины». Удар свидетельствует о необходимости срочно усилить противовоздушную оборону Украины, добавил Кирби.

По последним данным украинских властей, в результате удара баллистическими ракетами по военному институту связи в Полтаве погибли более 50 человек, свыше 200 – получили ранения.

«Голос Америки» со ссылкой на американских официальных лиц сообщил во вторник, что США близки к соглашению о поставках Украине крылатых ракет высокой дальности, способных поражать цели в глубине российской территории, однако на решение технических проблем, связанных с поставками, может уйти до нескольких месяцев.

По словам трех источников, говоривших на условиях анонимности, ожидается, что о включении крылатых ракет класса «воздух-поверхность» (Joint Air-to-Surface Standoff Missiles, JASSM) в пакет направляемых Киеву вооружений будет объявлено осенью нынешнего года, хотя окончательное решение пока не принято.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com