Белорусский пловец Игорь Бокий стал долларовым миллионером 3.09.2024, 22:40

Игорь Бокий

Сегодня он стал 21-кратным паралимпийским чемпионом.

Сегодня, 3 сентября, пловец Игорь Бокий победил пятый раз на Паралимпиаде в Париже — с мировым рекордом. Всего у него в коллекции 21 золотая медаль с Игр, передает «Зеркало».

Во Франции 30-летний Бокий соревновался в нейтральном статусе и был вне конкуренции на дистанциях 50 и 400 метров вольным стилем, 100 м на спине, 100 м баттерфляем и 200 м комплексным плаванием. Уроженец Бобруйска выступал в классе S13 — среди спортсменов, у которых менее серьезные проблемы со зрением, чем в других классах.

Игорь привозит россыпь золотых медалей с четвертых Игр подряд: в 2012-м и 2021-м их было по пять, а в 2016-м шесть. Таким образом, у атлета уже 21 победа. Впрочем, до результата американской пловчихи Триши Зорн (41 виктория на Паралимпиадах) ему еще далеко. Но, очевидно, в своей категории Бокий — феномен.

До стартов в Париже он получил примерно 831 тысячу долларов в качестве призовых от государства за свои медали. В 2020 году в Беларуси установили размеры выплат на Игры в Токио. Для паралимпийцев, которым за победу было положено в три раза меньше олимпийцев, они составляли 4000 базовых величин (эти деньги не облагались подоходным налогом). Такие же гонорары, судя по всему, предусмотрены и после Паралимпиады-2024, так как у олимпийцев не было изменений. То есть одна золотая медаль в Париже для Бокия равна 160 000 белорусских рублей или около 50 тысяч долларов по нынешнему курсу. Нетрудно посчитать, что пловец суммарно заработал за карьеру больше миллиона долларов призовыми.

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