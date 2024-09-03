Reuters: Германия передаст Украине шесть зенитно-ракетных комплексов IRIS-T 2 3.09.2024, 22:55

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Всего Берлин намерен передать Киеву 12 ЗРК.

Германия передаст Украине еще шесть систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом сообщает Reuters.

Как заявил источник агентства, Германия придерживается своего плана поставки 12 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM в Украину. Известно, что четыре единицы уже поставлены, еще две ожидаются до конца года, а остальные шесть будут поставлены позже.

IRIS-T – это современная зенитно-ракетная система класса «земля-воздух», разработанная для защиты от воздушных угроз, таких как самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Система была разработана германской компанией Diehl Defence и является одной из самых современных в мире.

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