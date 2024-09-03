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Зеленский объяснил кадровые изменения в Кабмине и Офисе президента Украины

  • 3.09.2024, 22:30
  • 1,454
Зеленский объяснил кадровые изменения в Кабмине и Офисе президента Украины
Владимир Зеленский

Сегодня ряд министров написали заявления на увольнение.

Государственные институты должны быть настроены так, чтобы Украина добилась всех результатов. Именно поэтому состоится ряд кадровых изменений в Кабинете Министров и Офисе президента Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, осень будет чрезвычайно важна для Украины. Поэтому необходимо усилить некоторые направления в правительстве и подготовлены кадровые решения. Также будут изменения в офисе президента.

«Я рассчитываю и на несколько иной вес отдельных направлений нашей внешней и внутренней политики. Первое – нужно больше взаимодействия между центральной властью и общинами. Особенно сейчас, во время подготовки к зимнему сезону. Второе – Украина уже достигла значительных результатов в оборонном производстве», - рассказал Зеленский.

Третье направление – это усиление работы с НАТО. По мнению Зеленского, для этого нужно особое взаимодействие. Четвертое направление – это Евросоюз и реальные переговоры по членству, подготовка соответствующих частей будущего соглашения по членству.

«Это очень четкая одновременно и юридическая, и политическая работа. За нее будет персональная ответственность. И пятое — нужно соединить все, чего Украина достигла в отношениях с партнерами — доверие к Украине, силу украинского духа, отношения с партнерами — и эти задачи, которые есть перед нашим государством в противодействии российской пропаганде, а также в защите украинского культурного наследия. Нам нужен новый уровень одновременно информационной работы, культурной и дипломатической. Я благодарен всем, кто будет помогать», - подчеркнул президент Украины.

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