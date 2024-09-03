Правительство Украины согласовало изъятие участка границы с Беларусью из зоны отчуждения 3.09.2024, 23:36

Этот шаг позволит обеспечить надлежащую охрану и оборону украинско-белорусской границы.

Кабинет министров согласовал проект указа президента Украины об изъятии участка границы с Беларусью из зоны отчуждения.

Об этом информирует пресс-служба МВД Украины.

Сейчас 50-метровая полоса вдоль украинско-белорусской государственной границы Украины проходит в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения и находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Как отмечают в МВД Украины, реализация акта позволит Государственной пограничной службе обеспечить надлежащую охрану и оборону украинско-белорусской границы и соблюдение ее режима.

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