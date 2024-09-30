Байка про не взлетевший «Сармат» Телеграм-канал «Воля»

30.09.2024, 3:47

Путин, говорят, был зол и недоволен.

Предлагаем относиться к этой истории именно как к байке, но не забывать, что она может быть и реальностью. 21 сентября в сети появились спутниковые снимки с полигона «Плесецк», где в шахте взорвалась российская супер ракета «Сармат».

Сам взрыв произошел 20 сентября. Ракета была без боеголовки, взорвалось топливо. То ли при заправке, то ли при пуске. Пуск должен был быть показательным. Владимир Путин хотел показать НАТО, ЕС и США, что Россия обладает не только танками-мангалами, иранскими дронами и истеричными телеведущими, но и сверхсовременной межконтинентальной ракетой, которая может «стереть всех в радиоактивную пыль».

Про «Сармат» Путин взахлеб рассказывал 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию. Чиновники и истинные патриоты в зале ждали речей про поддержку семей, стариков, малоимущих и честных тружеников, а услышали тогда почти получасовой рассказ свежепереизбранного президента про новое российское оружие, которое никто не сможет перехватить. Рассказ сопровождался картинками и видео с компьютерной графикой, устаревшей к тому моменту лет на 10. Сам Путин тогда напоминал агрессивного ребенка, которому зачем-то подарили бейсбольную биту.

С марта 2018 года «Сармат» успешно испытали лишь один раз — в апреле 2022 года. Были и другие пуски, но неудачные, поэтому широко о них не сообщалось. Ракета, которая чаще не взлетает, чем взлетает, поступила в серийное производство. Во всяком случае, об этом отчитался в 2022 году Владимир Дегтярь — глава Государственного ракетного центра имени В. П. Макеева, где «Сармат» и разрабатывался.

То есть, вундерваффе Путина пошло в серию, но работает это оружие или нет не знает никто. Верят в его эффективность только сам Путин, наверное, пересматривающий ежедневно те ролики с послания Федеральному собранию, и активисты НОД, катающиеся по российским городам с картонными ракетами на крышах своих видавших виды машин.

Теперь к байке. Обычно пуски ракет — плановое мероприятие, которое готовится сильно заранее. Но в этот раз пуск «Сармата» с Плесецкого полигона инициировали всего за несколько дней, причем сделал это чуть ли не сам Путин, потребовав по видеоконференцсвязи (у российских чиновников это называется именно так или сокращенно ВКС), в кратчайшие сроки провести учебный пуск. Было это либо 16 либо 17 сентября. 17 сентября появилось оповещение для пилотов гражданской авиации (NOTAM — оповещение об изменении состояния воздушного пространства), аналогичное таким же во время предыдущих пусков. 19 сентября ракету доставили на полигон. 20 начали запуск и… явили миру выгоревшую воронку на месте ракеты и ракетной шахты.

Путин, говорят, был зол и недоволен. Достоверно мы не знаем, это же просто байка. Если он и злился, то понятно почему (смотрите предыдущий пост). Хотел погрозить миру ядерной битой, но выронил ее, не успев поднять.

Но Путин упорный. Не взлетел «Сармат», можно напугать «западных партнеров» совещанием Совбеза по ядерному сдерживанию. Ну и герои нашей байки говорят, что в ближайшее время будут выделены дополнительные и очень крупные средства, которые пойдут на «развитие перспективных проектов в сфере стратегических ядерных вооружений» и в целом на российскую ядерную триаду.

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