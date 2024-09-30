Диверсия против Лукашенко Артем Синицын

30.09.2024, 7:36

Как такой заголовок попал в печать?

«Не надо замазывать эти проблемы». Редкие кадры из 1994-го, когда Лукашенко впервые сел на «антикоррупционного коня» — так агентство БЕЛТА озаглавило очередную публикацию, посвященную событиям 1994-го.

Откровенно говоря, на заголовке чтение можно смело прекращать. И не только потому, что статья начинается с откровенного конспирологического бреда о попытках Билла Клинтона 30 лет назад «разрушить промышленный потенциал» Беларуси, для чего он якобы и прилетал в январе 1994-го в Минск.

Во-первых, вольно или невольно пропагандисты устроили диверсию, пустив в печать такой заголовок. В декабре 1994-го молодому популисту Лукашенко, въехавшему во власть на «антикоррупционном коне», пришлось поплакать в парламенте. Произошло это в момент, когда депутат БНФ Сергей Антончик презентовал в Верховном совете доклад, который изобличал ближайших соратников президента в коррупции. И масштабы озвученных эпизодов были несопоставимы с приснопамятным «ящиком гвоздей» Шушкевича.

В итоге команда Лукашенко добилась того, что крупнейшие газеты страны, планировавшие напечатать доклад Антончика, вышли с «белыми пятнами» вместо публикации. Администрация Лукашенко в буквальном смысле замазала неудобную и опасную для себя проблему.

Во-вторых, статья о том, как молодой борец с коррупцией спас Беларусь три десятилетия назад, совпала с новостью о помиловании бывшего главы службы безопасности Лукашенко и секретаря Совбеза Андрея Втюрина.

В апреле 2019-го его задержали с поличным при получении $148600 от представителя российской коммерческой структуры «за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь».

Втюрин был осужден на 12 лет, но отсидел меньше половины этого срока. Его пример — лишь один из многих. Теперь осталось дождаться назначения его на какую-нибудь непыльную должность. Как это было не раз с другими высокопоставленными казнокрадами.

Артем Синицын, «Салiдарнасць»

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