«Перспектива котла для россиян»: что будет дальше с Курской операцией ВСУ 30.09.2024, 7:55

Сложился ряд факторов.

Вооруженные силы Украины могут надолго остаться на территории Курской области России. В районе реки Сейм сложились условия для окружения группировки российских войск.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

«Есть перспектива определенных наступательных действий, думаю, на нашем левом фланге, в районе реки Сейм», – спрогнозировал он.

По мнению эксперта, «есть перспектива окружения российских войск, но глобально на Курщине ВСУ продвигаться не будут, поэтому стоит вопрос об обороне».

По оценкам Симороза, на сегодняшний день позиции ВСУ на Курщине таковы, что у них есть перспектива «надолго остаться, наносить огневые поражения и уничтожать врага, который, очевидно, будет атаковать».

Ветеран войны также объяснил, почему по объективным причинам операция российской армии по освобождению Курщины не может быть действительно успешной. Проблема состоит в недостаточной численности российской группировки.

«По моему субъективному мнению, группировка ВСУ на Курщине может насчитывать 10 тысяч и более. Поэтому соответственно 40 тысяч противнику может быть недостаточно. Но, как показала практика, в этой войне многое может закрываться теми же дронами, артиллерией и т.д. Все зависит от того, насколько ВСУ подготовились к обороне, какие фортификационные сооружения», – объяснил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com