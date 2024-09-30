«Володя, а денег у меня нет»: Лукашенко проговорился о полете Василевской в космос 1 30.09.2024, 8:00

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И сам его принизил.

Помните, как весной госпропаганда вопила о полете в космос «первого космонавта в истории суверенной Беларуси»? Власти старательно делали вид о громадном достижении страны и историческом событии. Бортпроводнице «Белавиа» Марине Василевской даже присвоили звание «героя Беларуси», пишет «Салiдарнасць».

Но прошло всего полгода, и сам Александр Лукашенко разоблачил утверждения пропаганды. Сделал это он помимо воли при посещении БГУИР 27 сентября.

Во-первых, правитель дал понять, что Василевская – никакой не космонавт. Общаясь с одной из студенток, Лукашенко заявил:

– Я могу по блату тебя устроить в отряд космонавтов… Но полетишь ты лет, может, через 11 лет, может, через 12. Как там готовят космонавтов? Это время, время, время.

Напомним, что Василевскую готовили около 7 месяцев, после в российских документах о ней писали, как о «белорусской участнице полета» – хотя, по сути, она была космической туристкой.

Во-вторых, Лукашенко дал понять, что полет Василевской – не достижение Беларуси как государства, а халява чистой воды, случившаяся в результате довольно унизительных просьб.

– Ясно, что Василевская – это были мои договоренности с президентом Путиным. Я ведь понимаю, что такое в космос. Это подготовка. Это большие деньги. Готовимся и прочее, и я так скромно в очередной раз говорю: слушай, Володя, а денег у меня нет. Он: да я знаю, мы подготовим за свой счет, – рассказал Лукашенко.

Более того, правитель признался, что даже идея отправить в космос женщину исходила не от него:

– И вот тогда разговор зашел: «А кто? Как?». Они (россияне – С.) хотели, чтобы в космос полетела женщина. Я говорю: хорошо, мы белоруску найдем.

В целом о весеннем полете мы ничего нового не узнали: СМИ писали по горячим следам, что в своих заявлениях власти и пропаганда явно перегнули палку, практически перейдя на уровень стеба.

Удивительно только, что спустя время эти выводы подтвердил сам Лукашенко. Правитель так хотел доказать важность своих стараний в полете Василевской, что выступил в роли разоблачителя.

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