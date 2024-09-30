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В Грузию снова не впустили белоруса

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  • 30.09.2024, 8:19
  • 2,052
В Грузию снова не впустили белоруса

Это второй случай за последний месяц.

В Грузию снова не пустили гражданина Беларуси. Это произошло на границе с Турцией на погранпереходе Сарпи, что около Батуми.

Об этом местному каналу «Батумчик» сообщила девушка молодого человека, которую грузинские пограничники пропустили.

В комментариях молодой человек пояснил, что не является ни политическим активистом, ни журналистом. И что не вмешивался во внутренние дела Грузии, жил и платил налоги.

По его словам, за время проживания в Батуми он лишь однажды столкнулся с местной полицией, но это был бытовой скандал, в результате которого ему пришлось лишь написать объяснительную.

Отметим, Напомним, что в сентябре этого года в Грузию не впустили белорусского журналиста Андрея Мелешко с дочерью.

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