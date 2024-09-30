закрыть
30 сентября 2024, понедельник, 9:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский политолог, призывавший бомбить Германию, сдает квартиру в Берлине

3
  • 30.09.2024, 8:21
  • 5,380
Российский политолог, призывавший бомбить Германию, сдает квартиру в Берлине

Поразительное лицемерие.

Близкий к Кремлю российский политолог Сергей Караганов, неоднократно призывавший нанести ядерный удар по Европе и, в частности, по Германии, продолжает сдавать свою квартиру в Берлине, несмотря на введенные против него санкции. Как сообщает The Insider, немецкая прокуратура начала расследование.

По данным немецкой газеты Bild, речь идет о квартире площадью 52 квадратных метра в районе Пренцлауэр-Берг. С июля семья Карагановых (Сергей и его жена Екатерина) почти вдвое подняли на нее арендную плату, с 850 до 1550 евро, и при этом нашли квартиросъемщика, который переводил деньги на подставной счет.

В декабре прошлого года СМИ установили, что Карагановы также получают доход с ранее купленной ими двухэтажной квартиры в туристическом районе Венеции Кастелло. Объявление о сдаче недвижимости было размещено на одном из самых популярных специализированных сервисов Booking.com.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников