Российский политолог, призывавший бомбить Германию, сдает квартиру в Берлине3
- 30.09.2024, 8:21
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Поразительное лицемерие.
Близкий к Кремлю российский политолог Сергей Караганов, неоднократно призывавший нанести ядерный удар по Европе и, в частности, по Германии, продолжает сдавать свою квартиру в Берлине, несмотря на введенные против него санкции. Как сообщает The Insider, немецкая прокуратура начала расследование.
По данным немецкой газеты Bild, речь идет о квартире площадью 52 квадратных метра в районе Пренцлауэр-Берг. С июля семья Карагановых (Сергей и его жена Екатерина) почти вдвое подняли на нее арендную плату, с 850 до 1550 евро, и при этом нашли квартиросъемщика, который переводил деньги на подставной счет.
В декабре прошлого года СМИ установили, что Карагановы также получают доход с ранее купленной ими двухэтажной квартиры в туристическом районе Венеции Кастелло. Объявление о сдаче недвижимости было размещено на одном из самых популярных специализированных сервисов Booking.com.