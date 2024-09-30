Forbes: В Курской области россияне попали в свои же ловушки
- 30.09.2024, 8:29
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Ирония судьбы.
Накануне 15-я бригада ВС РФ «Пятнашка» пыталась контратаковать позиции ВСУ на одном из выступов в Курской области. Контратака была в районе Плехово.
Однако она не просто провалилась, а провалилась самым ироничным образом, информирует ресурс Forbes.
Почти вся колонна вражеской бронетехники застряла в противотанковых ловушках. Речь идет о системе траншей и бетонных заграждений, которые соорудили в МО РФ против ВСУ, опасаясь вторжения со стороны Украины.
В районе Плехово, еще до прорыва ВСУ на Курщину, оккупанты соорудили линию обороны, состоящую из траншей и окопов. 15-й бригаде удалось с трудом преодолеть свои же оборонительные линии, когда с воздуха противника атаковали беспилотники 129-й бригады ТРО.
«Наши солдаты преподали урок российским оккупантам и их технике, сожгли десятки единиц бронетехники и уничтожили личный состав противника», — написал украинский военный корреспондент Юрий Бутусов.
Источник пишет, что в районе Плехово находилось всего несколько взводов ВС РФ и одна рота. В итоге — всего порядка 100 оккупантов, которые и должны были сдержать прорыв ВСУ.
Военные эксперты пишут, что заслуга российских инженеров, которые построили оборону за пределами Плехово, в том, что эта оборона сработала так, как и было заявлено, и замедлила наступление ВСУ достаточно долго, чтобы местные защитники успели задействовать свою лучшую огневую мощь.
Однако то, что их товарищи построили эффективные противотанковые ловушки, несомненно, слабое утешение для российских войск, которые в конечном итоге попали в ловушку.