Экзамен на права в Беларуси теперь будут сдавать по-новому 30.09.2024, 8:31

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Бумажных билетов больше не будет.

Принята и вступила в силу новая редакция Инструкции о порядке приема квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством за исключением колесного трактора, сообщает Национальный правовой Интернет-портал Беларуси.

Одно из новшеств закрепляет требование об использовании автоматизированной информационной системы «Государственная автомобильная инспекция» для сдачи теоретического экзамена и упраздняет применение бумажных билетов.

Еще одно нововведение касается очередей в ГАИ из желающих повторно сдать практический экзамен. Теперь для них введена предварительная запись в межрайонных экзаменационных подразделений ГАИ ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов, а также управлений, отделов внутренних дел городских местных администраций.

Уточнены техпараметры транспортных средств, используемых на практическом экзамене. Так, например, для сдачи на категорию «А» потребуется мотоцикл с рабочим объемом двигателя не менее 220 кубических сантиметров, на категорию «С» - грузовой учебный автомобиль с технической допустимой массой более 8 тонн.

Уменьшено время для выполнения элемента автодрома с 3 до 2 минут. Исключено ограничение минимальной продолжительности проведения практического экзамена в условиях реального дорожного движения. Длительность его обусловлена исключительно выполнением обязательных элементов, а их восемь. Среди них - проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков; выполнение двух левых поворотов на перекрестке, перестроение на участке дороги, имеющей две или более полосы движения в одном направлении, движение в транспортном потоке с соблюдением безопасной дистанции и интервалов.

При проверке навыков управления мотоциклом, сдающим предоставлена возможность допустить одну ошибку на одном из элементов, при этом экзамен будет продолжаться с исходной позиции выполнения элемента, на котором эта ошибка допущена.

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