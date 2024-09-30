закрыть
30 сентября 2024, понедельник, 9:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экзамен на права в Беларуси теперь будут сдавать по-новому

  • 30.09.2024, 8:31
  • 1,770
Экзамен на права в Беларуси теперь будут сдавать по-новому

Бумажных билетов больше не будет.

Принята и вступила в силу новая редакция Инструкции о порядке приема квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством за исключением колесного трактора, сообщает Национальный правовой Интернет-портал Беларуси.

Одно из новшеств закрепляет требование об использовании автоматизированной информационной системы «Государственная автомобильная инспекция» для сдачи теоретического экзамена и упраздняет применение бумажных билетов.

Еще одно нововведение касается очередей в ГАИ из желающих повторно сдать практический экзамен. Теперь для них введена предварительная запись в межрайонных экзаменационных подразделений ГАИ ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов, а также управлений, отделов внутренних дел городских местных администраций.

Уточнены техпараметры транспортных средств, используемых на практическом экзамене. Так, например, для сдачи на категорию «А» потребуется мотоцикл с рабочим объемом двигателя не менее 220 кубических сантиметров, на категорию «С» - грузовой учебный автомобиль с технической допустимой массой более 8 тонн.

Уменьшено время для выполнения элемента автодрома с 3 до 2 минут. Исключено ограничение минимальной продолжительности проведения практического экзамена в условиях реального дорожного движения. Длительность его обусловлена исключительно выполнением обязательных элементов, а их восемь. Среди них - проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков; выполнение двух левых поворотов на перекрестке, перестроение на участке дороги, имеющей две или более полосы движения в одном направлении, движение в транспортном потоке с соблюдением безопасной дистанции и интервалов.

При проверке навыков управления мотоциклом, сдающим предоставлена возможность допустить одну ошибку на одном из элементов, при этом экзамен будет продолжаться с исходной позиции выполнения элемента, на котором эта ошибка допущена.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников