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«Его сумасшествие прогрессирует»

  • 30.09.2024, 8:43
  • 3,954
«Его сумасшествие прогрессирует»

Белорус жестко прошелся по выступлению Лукашенко.

Заявления Лукашенко в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники вызвали резкую критику читателя сайта Charter97.org. Публикуем письмо читателя:

— Становится жутко после двух дней выступлений Лукашенко. Какое самовлюбленное, недалекое и бескультурное существо захватило Беларусь, населенную добрыми и трудолюбивыми людьми. Как диктатор, который боится и не хочет пользоваться мобильным телефоном, может рассуждать перед студентами о развитии высоких технологий?

О какой культуре может говорить демагог, который сознается, что его культурные потребности удовлетворяет собственный пропагандистский канал и подборка совковых фильмов?

И это создание сходит с ума, его сумасшествие прогрессирует. На встрече с назначаемыми чиновниками он на полном серьезе поучал, что в каждом районе должно быть собственное дорожно-строительное управление (минимум 50 работников), база ремонта сельхозтехники и собственный комбикормовый завод.

Это в Беларуси, в которой благодаря «гениальному» правлению агрохунты, в некоторых районах и 10 тысяч населения не осталось.

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