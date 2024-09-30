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В Москве произошла серия взрывов в жилом комплексе «Селигер Сити»

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  • 30.09.2024, 8:51
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В Москве произошла серия взрывов в жилом комплексе «Селигер Сити»

Есть погибший.

В ночь на 30 сентября в жилом комплексе «Селигер Сити» на Ильменском проезде в Москве произошла серия взрывов, сообщают телеграм-каналы Shot и Baza.

По их данным, всего прозвучало от пяти до восьми взрывов, после чего начался сильный пожар, который быстро охватил квартиры с пятого по восьмой этаж, пишет The Moscow Times.

Согласно предварительным данным, причиной взрывов стали газовые баллоны, которые находились в одной из квартир на пятом этаже, сообщил источник ТАСС в оперативных службах. В этой квартире шел ремонт, а как минимум четыре баллона с газом были доставлены в нее накануне вечером для установки натяжного потолка, рассказали Shot жильцы дома.

Горящие осколки взорвавшихся баллонов оказались разбросаны под окнами дома. В соседних квартирах от взрывной волны выбило окна.

В результате взрывов погиб один человек — спасатели обнаружили его тело после того, как пожар был потушен и начался разбор завалов. Информации о поле и возрасте погибшего нет. Также не сообщается, завершен ли разбор завалов.

Еще двое пострадали, в том числе ребенок. Они доставлены в городские больницы, им оказывается медицинская помощь. Спасти удалось пять человек. Один из них выпрыгнул из окна — местные жители поймали его на растянутое одеяло. Мужчина остался жив, но получил несколько переломов.

Из-за пожара движение по части Ильменского проезда было перекрыто. Сотрудники МЧС оцепили место происшествия. Огонь тушили 88 человек, а полностью ликвидировать возгорание удалось только через два часа взрывов — к 4:25 по минскому времени.

Следственный комитет России по факту гибели человека в ЖК «Селигер Сити» возбудил дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

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