В Курской области РФ появились украинские партизаны
- 30.09.2024, 9:06
Они устроили диверсию на железной дороге.
Агенты партизанского военного движения украинцев и крымских татар «Атеш» совершили диверсию на железной дороге в Курской области РФ.
Об этом 30 сентября сообщается в Telegram-канале движения.
По словам партизан, агенты «Атеш» подорвали релейный шкаф на одной из ключевых железнодорожных веток, через которую российская армия доставляет технику и боеприпасы на курский отрезок фронта.
«Эта ж/д линия имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает постоянное снабжение российской армии на передовой», — сообщили партизаны.
В Атеш также добавили, что нарушение работы этой ж/д линии ослабляет логистическую поддержку и затрудняет транспортировку военной техники РФ.
Партизаны опубликовали кадры, сделанные в момент подготовки и подрыва релейного шкафа.