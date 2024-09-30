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В Курской области РФ появились украинские партизаны

  • 30.09.2024, 9:06
В Курской области РФ появились украинские партизаны

Они устроили диверсию на железной дороге.

Агенты партизанского военного движения украинцев и крымских татар «Атеш» совершили диверсию на железной дороге в Курской области РФ.

Об этом 30 сентября сообщается в Telegram-канале движения.

По словам партизан, агенты «Атеш» подорвали релейный шкаф на одной из ключевых железнодорожных веток, через которую российская армия доставляет технику и боеприпасы на курский отрезок фронта.

«Эта ж/д линия имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает постоянное снабжение российской армии на передовой», — сообщили партизаны.

В Атеш также добавили, что нарушение работы этой ж/д линии ослабляет логистическую поддержку и затрудняет транспортировку военной техники РФ.

Партизаны опубликовали кадры, сделанные в момент подготовки и подрыва релейного шкафа.

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