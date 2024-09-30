Нацбанк обязал регистрировать валютные договоры 30.09.2024, 9:16

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Новые изменения.

Национальный банк внес изменения в Инструкцию о регистрации резидентами валютных договоров. Постановление правления регулятора №299 от 20 сентября опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Основные его положения вступают в силу с 19 ноября 2024 года.

«Перечень валютных операций, при проведении которых резидент обязан зарегистрировать валютный договор, дополнен операцией, предусматривающей исполнение резидентом обязательств перед нерезидентом, а также нерезидентом перед резидентом на основании договоров финансирования под уступку денежного требования (договоров факторинга). При этом постановлением № 299 устанавливается, что регистрации подлежат ранее заключенные договоры финансирования под уступку денежного требования (договоры факторинга), обязательства по которым не исполнены в полном объеме до 19 ноября 2024 ггода», — пояснили в пресс-службе Нацбанка.

Постановлением также уточнены описания подтипов валютных договоров, порядок заполнения регистрационной форме, а такжюе порядок представления резидентами информации об исполнении обязательств по зарегистрированным валютным договорам.

Скорректированы подходы к определению суммы денежных обязательств сторон по договорам страхования, сострахования, перестрахования для целей их регистрации.

«Кроме того, постановлением № 299 с 1 октября 2024 г. устанавливается порядок регистрации валютных договоров и представления информации об исполнении обязательств по зарегистрированным валютным договорам в случае создания индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь коммерческой организации», — добавили в Нацбанке.

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