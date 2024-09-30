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Ждать осталось недолго

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  • Алексей Тихонов
  • 30.09.2024, 9:18
  • 3,374
Ждать осталось недолго

Российская энергетическая инфраструктура под угрозой.

В течение сентября Украина продемонстрировала способность наносить массированные дальние удары беспилотниками по российским военным складам, однако в последнее время не было ни одного удара по российским НПЗ. Безусловно, это не заслуга российской ПВО, а часть военной стратегии Украины: такие удары могут вызвать рост цен на нефть, что может неблагоприятно сказаться на перспективах победы демократов на выборах в США.

В то же время сейчас уже можно не сомневаться, что уже на следующий день после окончания голосования в США российскую нефтяную инфраструктуру ждут массированные удары. К началу ноября, вероятно, будет уже окончательно известно о том, что ОПЕК+ приступит 1 декабря к сворачиванию добровольных ограничений на добычу нефти, а значит у Украины будут полностью развязаны руки для нанесения ударов по российским НПЗ.

Массированные удары беспилотниками способны вывести российские НПЗ на долгие месяцы, если не годы, в результате чего страна может столкнуться с дефицитом топлива. Не самая приятная перспектива для российской экономики в условиях низких цен на нефть.

При этом я бы также ожидал и ударов по крупным российским электростанциям, расположенным в европейской части. Репетицию таких ударов мы наблюдали 31 августа во время атаки на Конаковскую ГРЭС в Тверской области – одну из крупнейших электростанций России, являющейся важной частью электроснабжения Московского региона.

Прошлая зима наглядно продемонстрировала слабость и уязвимость российской системы ЖКХ, неспособной противостоять уже даже морозам. Если к ним добавятся еще и проблемы с обеспечением электроэнергией, аварии на теплосетях прошедшей зимой покажутся цветочками.

В СМИ уже неоднократно проскакивали сообщения о том, что удары по российской энергетической инфраструктуре являются одним из краеугольных камней плана Зеленского по принуждению России к миру. И начало реализации этого плана привязано скорее всего к завершению выборной кампании в США. Так что ждать осталось недолго.

Алексей Тихонов, Telegram

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