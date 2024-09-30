The Washington Post рассказала, как сейчас живет львовянин, семью которого убила Россия

The Washington Post рассказала, как сейчас живет львовянин, семью которого убила Россия2
- 30.09.2024, 9:32
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Ярослав Базилевич рассказал, что помогает ему жить дальше.
Убийство жены и дочерей львовянина Ярослава Базилевича российской гиперзвуковой ракетой, доказала, что во время войны в Украине нет безопасного места.
Как говорится в материале американской газеты The Washington Post, в день рождения младшей дочери Ярослав Базилевич снова проснулся от кошмара. Его жена заранее спланировала этот день, зная, что будет в Париже, поэтому попросила старших дочерей, Ярину и Дарью, организовать праздник. Тем временем Ярослав раздумывал подарить имениннице телефон.
Но вместо праздника, торта и телефона Ярослав отправился на Лычаковское кладбище, где восемь дней назад похоронил всю свою семью.
Ужас смерти - российская гиперзвуковая ракета в одном из самых безопасных городов Украины - ошеломил страну. Это было еще одно напоминание, что от войны нет укрытия.
«Воспоминания о них помогают мне идти дальше», - сказал Ярослав в первом интервью после удара 4 сентября. «Очень трудно видеть столько внимания и новостей о нашей семье, но это также важно».
Львов, который находится всего в часе езды от польской границы, известен своей уютной атмосферой и относительным спокойствием. Однако после вторжения России население города увеличилось более чем на 150 тысяч человек, в основном из-за беженцев. Удар по городу, от которого Ярослав потерял свою семью, стал страшным напоминанием, что Львов не защищен.
Тысячи людей пришли на похороны четырех членов семьи Базилевич, которых похоронили в одной могиле. Мэр Львова назвал это «самым страшным, что я видел в своей жизни». Президент Владимир Зеленский обратился к миру с призывом увидеть этот террор и отреагировать.
Во время своего визита в США Зеленский встретился с президентом Джо Байденом, призвав предоставить Украине средства противовоздушной обороны и дальние ракеты, которые могли бы предотвратить такие трагедии.
Посещая кладбище, Ярослав размышлял, сможет ли жертва его семьи заставить мир действовать.
Теперь, держась за руки с матерью, Ярослав молча поднялся на холм к четырем крестам, забитым в землю так близко друг к другу, что они почти касались друг друга. Справа был крест Эмилии, девочки, которой никогда не исполнится 7 лет.
«Себя без тебя»
В нескольких километрах от кладбища расположен разрушенный дом семьи Базилевичей. Крыша разбита, лестница разрушена, и место ограждено лентой. Мемориал в память о семи погибших стоит возле тротуара.
После трагедии фотография Ярослава с женой Евгенией и дочерьми, сделанная на первый день обучения Эмилии, стала вирусной. На снимке они все в традиционных вышиванках, но цветным остался только Ярослав. Подпись: «Мужчина на этой фотографии - единственный, кто остался жив».
Ярослав часто возвращался в дом, чтобы спасти то, что можно было сохранить. Раньше их квартира была наполнена вином, друзьями и искусством.
«Когда Бог хочет сделать комплимент женщине, он дарит ей дочь. У нее было три дочери, и она всегда была счастлива быть их мамой», - вспоминает подруга Евгении.
Ярина, старшая дочь, любила скалолазание и путешествия. Она работала менеджером программ во львовской культурной инициативе. Дарья, сдержаннее сестры, активно исследовала историю своей семьи. Ее предки пережили Голодомор, и она получила стипендию для изучения украинской культуры в Украинском католическом университете.
Эмилия, самая младшая, была жизнерадостной и любила петь Dancing Queen. Она изучала английский с помощью мультфильмов, отец иногда не мог понять, о чем она говорит. Их жизнь не была идеальной, но Ярославу хватало их любви.
«Я почти не помню себя без тебя», - написал Ярослав Евгении на годовщину свадьбы.
Утром 4 сентября гиперзвуковая ракета «Кинжал» поразила дом Базилевичей. В ту ночь в доме было спокойно. Евгения вывела Эмилию на прогулку, а Ярослав помогал Дарье с ее переживаниями относительно будущего. Они с Евгенией обычно прятались в коридоре во время воздушных тревог.
В то утро Евгения успела только схватить тревожный рюкзак. Когда раздался взрыв. Ярослав остался единственным выжившим.
«Я до последнего надеялся, что они в безопасности. Возможно, если бы они остались в коридоре, трагедии бы не произошло», - сказал Ярослав.
На похоронах небо было темным и дождливым. Ярослав всматривался в фотографию Эмилии, стоя у ее могилы. Его плечи дрожали от рыданий.
«Спасибо за лучшие годы моей жизни», - мысленно обращался он к семье.
Скорбь в городе будет продолжаться долго. Люди продолжают приходить к их могиле, оставляя цветы и молитвы.