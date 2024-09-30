Сайт БТ объявил начало «реквизиции транспортных средств и жилых помещений» 1 30.09.2024, 9:46

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На госТВ появилось странное сообщение.

На сайте Белтелерадиокомпании tvr.by около суток назад под заголовком «Рекламные новости» был опубликован «указ Александра Лукашенко», якобы подписанный 27 сентября, заметил «Позiрк».

«Документ» № 370 назван «О средствах поддержки мигрантов в приграничных областях РБ». При этом он содержит положения, связанные с «призывом».

«В целях определения правового статуса мигрантов в брестской, гродненской и витебской областях (орфография сохранена. — прим.), а также поддержки административных органов» Лукашенко якобы обязал «предпринимателей транспортной отрасли» передавать свои транспортные средства госорганам «в течение 7 дней со дня призыва».

В случае отказа, как заявляется, «обастные органы власти РБ вправе изъять заранее определенные средства транспорта».

«Владельцы домов и квартир обязаны предоставить их областян органам власти в течение 7 суток со дня призыва», в случае отказа соответствующая информация будет передана в прокуратуру, говорится в «указе».

«Документом» предусмотрено также придание «особого правового статуса» лицам, «перемещенным в вышеуказанные дома и квартиры».

В публикации на сайте БГТРК приводятся «слова» главы администрации Лукашенко Дмитрия Крутого, который якобы заявил, что «эти постановления являются ответом на последнюю волну чернокожих беженцев, захлестнувшую нашу страну». «Указ предусматривает частичную реквизицию транспортных средств и жилых помещений. Мы будем держать вас в курсе дальнейших шагов в этом вопросе», — «отметил» Крутой.

Кем и для чего была сделана эта публикация, неизвестно.

При этом сайт обновляется, на нем среди прочего публиковались сообщения об участии министра иностранных дел Максима Рыженкова в 79-й сессии генеральной Ассамблеи ООН.

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