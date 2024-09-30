Сам Путин подсказал Станислав Кучер

30.09.2024, 9:51

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Это, конечно, все объясняет.

«Мы же не знаем, а может быть создатели американских телефонов, технологий, автомобилей… Может быть, они вдохновлялись произведениями Петра Ильича Чайковского, когда они создавали? Или произведениями Достоевского, Булгакова? Может быть, тогда без этих произведений вообще этих технологий не было?»

Читаю это объяснение Шамана, почему он иностранной техникой и авто пользуется, и плачу, что закрылся Камеди-клаб, и что еще раньше он переродился в «Аншлаг».

Шаману, подозреваю, это откровение сам Путин подсказал. И тогда это, конечно, все объясняет.

Перед моими глазами уже кино идет. Билл Гейтс, Стив Джобс, Илон Маск и прочие брины еще в школе, в перерывах между свойственным бездуховным американцам быстрым сексом с одноклассницами, торчат от Симфонии номер 6 си минор Чайковского и зачитываются «Преступлением и наказанием». И потом создают интернет, айфоны и теслы.

А в это же самое время гениальные и морально безупречные будущие советские инженеры в перерывах между сбором металлолома, тупеют, слушая «Эйсидиси» и читая «Плейбой». Естественно, их мозги плавятся, и они создают в лучшем случае «Ниву»…

Кстати, интересен сам факт, что этот парень, косплеющий то ли пионеров Гитлера, то ли героя Брэда Питта из фильма «7 лет в Тибете», вспомнил, помимо Достоевского, именно Чайковского и Булгакова. Не самых однозначных с точки зрения господствующего тренда россиян.

Ему, конечно, лучше все-таки петь, будет так говорить – не ровен час, иноагентом сделают.

Станислав Кучер, Telegram

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