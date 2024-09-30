В Беларуси в два раза сократилось количество студентов
- 30.09.2024, 9:54
Шокирующие цифры.
В 2013 году в Беларуси насчитывалось 442.9 тыс. студентов, пишет «Беларусь. Экспертиза».
Больше всего сокращение коснулось студентов, получающих образование на платной основе. Так, в 2013 году платное высшее образование получали 293.3 тыс. человек. Это почти в три раза больше, чем в 2023 году (115.6 тыс. человек).
Бесплатное высшее образование в белорусских ВУЗах в 2013 году получали 149.6 тыс. человек. К 2023 году их осталось только 106.9 тыс.
За последние 13 лет в Беларуси закрыли 5 высших учебных заведений.