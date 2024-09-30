Три метра в ширину: как выглядит самый необычный BMW

Три метра в ширину: как выглядит самый необычный BMW1
- 30.09.2024, 10:05
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Это самый широкий автомобиль немецкой марки.
В Китае создали нестандартный BMW M3. Это самый широкий автомобиль немецкой марки. О нем рассказал в видео на Youtube его создатель — блогер Ма Биан.
Ма Биан не впервые создает широкое легковое авто. Ранее он уже выполнил тюнинг Volkswagen Lamando — увеличил его ширину до 3 метров.
Именно этот VW Lamando и стал основой для нового проекта, поэтому BMW M3 ненастоящий. Volkswagen получил детали от седана M3, который попал в ДТП: ему заменили получил бамперы, фары, фонари, капот и багажник, а «ноздрей» радиаторной решетки стало аж четыре. Автомобиль выглядит, будто увеличенный в Photoshop, однако это настоящая машина.
В салоне Volkswagen Lamando сзади установили мягкие кресла-мешки с психоделическим узором. Автомобиль рассчитан на семь человек. Впрочем, позже, интерьер доработают, чтобы он стал похожим на салон BMW M3.
Двигатель Volkswagen Lamando остался неизменным — это 1,4-литровая турбочетверка мощностью 150 сил. Таким образом, копия BMW M3 не может тягаться с 480-сильным оригиналом.