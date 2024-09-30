Три метра в ширину: как выглядит самый необычный BMW 1 30.09.2024, 10:05

2,014

Это самый широкий автомобиль немецкой марки.

В Китае создали нестандартный BMW M3. Это самый широкий автомобиль немецкой марки. О нем рассказал в видео на Youtube его создатель — блогер Ма Биан.

Ма Биан не впервые создает широкое легковое авто. Ранее он уже выполнил тюнинг Volkswagen Lamando — увеличил его ширину до 3 метров.

Именно этот VW Lamando и стал основой для нового проекта, поэтому BMW M3 ненастоящий. Volkswagen получил детали от седана M3, который попал в ДТП: ему заменили получил бамперы, фары, фонари, капот и багажник, а «ноздрей» радиаторной решетки стало аж четыре. Автомобиль выглядит, будто увеличенный в Photoshop, однако это настоящая машина.

В салоне Volkswagen Lamando сзади установили мягкие кресла-мешки с психоделическим узором. Автомобиль рассчитан на семь человек. Впрочем, позже, интерьер доработают, чтобы он стал похожим на салон BMW M3.

Двигатель Volkswagen Lamando остался неизменным — это 1,4-литровая турбочетверка мощностью 150 сил. Таким образом, копия BMW M3 не может тягаться с 480-сильным оригиналом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com