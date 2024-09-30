В одном из районов Минска будут отселять людей 30.09.2024, 10:17

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Частный сектор пойдет под снос.

Территория в пределах улиц Щедрина, Орловской и Гая, где располагается частный сектор, в обозримом будущем заметно изменится. Усадебную застройку планируется частично снести, пишут «Минск-новости».

Проектируемая территория разделена на два квартала. В пределах улиц Нововиленской, Щедрина, Новаторской, Долгиновского и Старовиленского трактов планируется высокоплотная многоквартирная застройка. Высотные дома хотят возвести к 2030 году.

Масштабные изменения затронут и дорожную сеть. На улице Орловской до переулка Червякова ожидается реконструкция-расширение и примыкание к ранее обновленной части Долгиновского тракта. Станет шире улица Нововиленская, а Пригородную продлят и расширят. Кроме того, в квартале появится новая улица — Проектируемая №3.

Изменится, но не так глобально, участок в пределах Долгиновского тракта, улиц Щедрина и Гая. Здесь намерены сохранить частный сектор. Предприятия и склады, расположенные на этой территории, планируют вынести за ее пределы, а на освобожденном месте возвести многоквартирные здания высотой до пяти этажей. Стоит отметить, что в квартале есть несколько точек, где снос частного сектора и нежилых объектов будет минимальным, хотя по соседству намечается новое строительство.

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