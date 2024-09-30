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«Мы изначально были слишком разными по характеру и жизненным ценностям»

  • 30.09.2024, 10:27
«Мы изначально были слишком разными по характеру и жизненным ценностям»

Белорусы спешно оформили брак, а теперь восемь месяцев ждут развода в Польше.

Виктория — блогер. Своим подписчикам — а их уже почти 11 тысяч — она рассказывает о жизни в Польше. В последнее время девушка делится обстоятельствами своего развода и тем, как в Польше устроен бракоразводный процесс. MOST выяснил, как эмиграция повлияла на отношения пары и сложно ли их расторгнуть.

«Заодно и расписаться»

Виктория и ее молодой человек приехали в Польшу в 2020 году. Девушка говорит, что целью было «хоть что-то заработать и выбиться в люди». У обоих были оформлены гуманитарные визы. В новой стране молодые люди поселились в хостеле и устроились работать на завод.

Спустя полтора года пара стала планировать переезд в третью страну. Для этого необходимо было оформить ряд документов, но без личного присутствия в Беларуси сделать это было нельзя: родственникам бумаги не отдавали даже по заранее оформленным доверенностям. Так молодые люди приняли решение приехать на родину. А заодно решили и расписаться.

— Сделать это можно было практически день в день, а в Польше этот процесс затянулся бы надолго, — отмечает девушка.

Однако продлился брак недолго: спустя полгода после росписи супруги приняли решение развестись.

— Не сошлись характерами, — объясняет Виктория. — Эмиграция на это решение никак не повлияла. Даже наоборот — сблизила нас. И именно из-за того, что мы длительное время жили вместе, решили пожениться. Если бы не эмиграция, до брака вряд ли бы дошло, так как мы изначально были слишком разными по характеру и жизненным ценностям.

Заплатили за развод 600 злотых

Сначала супруги попытались начать бракоразводный процесс через белорусское консульство в Варшаве, но запись там была на год вперед. В итоге, пока молодые люди ждали своей очереди, вышел Указ № 278 «О порядке выдачи документов и совершения действий», которым запретили выдавать паспорта, продлевать документы и совершать иные действия за границей.

— После этого мы начали развод через польские органы. Для этого сначала сделали «умейсцоване» (замену. — Прим. MOST) белорусского свидетельства о браке на польское, чтобы его внесли в государственный реестр, — описывает Виктория.

Следующим шагом стало оформление заявления на развод. С этим безвозмездно помог юрист фонда помощи иностранцам.

Документы пара подала в окружной суд варшавского района Прага. Понадобились заявление, польское свидетельство о браке и подтверждение оплаты государственной пошлины в размере 600 злотых (около 500 белорусских рублей). Ее супруги оплатили пополам.

«Одного из супругов назначают истцом, второго — ответчиком»

По словам белоруски, никаких споров между ней и супругом не было: детей у них нет, а делить имущество через суд они не собирались.

— [После подачи документов] одного из супругов назначают истцом, второго — ответчиком, — говорит Виктория. — Когда делу присваивают порядковый номер, суд направляет ответчику письмо с предупреждением, что истец подал документы на развод.

Виктория обращает внимание, что если супруги заранее обо всем договорились, то эта процедура — юридическая формальность. Но в идеале, по ее словам, ответчик должен ответить на предупреждение письмом, выразив свое согласие с началом процесса. И указать, что не имеет претензий.

Поскольку и Виктория, и ее муж имели гуманитарные визы, которые дают возможность получить ВНЖ на три года, бракоразводный процесс не повлиял на легализацию супругов.

Слушаний нужно ждать восемь месяцев

Слушания дела супругов еще не было.

— Спустя пять месяцев нам назначили дату слушания, ждать ее нужно еще три месяца, — говорит Виктория. — Попытки примирить нас пока не было. А вот будет ли на первом слушании — не знаю.

Хотя формально брак еще не расторгнут, оба супруга уже строят новые отношения.

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