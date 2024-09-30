Опять поймали Telegram-канал «СерпомПо»

30.09.2024, 10:25

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А в какой валюте получает плату за аренду кремлевский политолог Караганов?

Скрепный политолог Караганов, известный предложением нанести ядерный удар по Европе, находится под санкциями. Ранее этот путинский патриот уже был пойман с тем, что у него есть квартиры в Венеции и Берлине.

По данным Bild, с июля Караганов почти вдвое поднял арендную плату на берлинскую квартиру, с 850 до 1550 евро, и при этом нашел квартиросъемщика, который переводил деньги на подставной счет. Немецкая прокуратура начала расследование.

Надеемся, что Караганов получает деньги не в евро, а в рублях или дружественных юанях. Которые тотчас переводит на нужды «спецоперации». Кроме того, Караганов, вероятно, сдает квартиру не подлым европейцам, а кому-нибудь из ведомства Нарышкина. И с сексуальной ориентацией у съемщиков все строго – не как у пары «солсберецких» клоунов, изображавших из себя геев.

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