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ISW: Кремль скрывает важный шаг

  • 30.09.2024, 10:31
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ISW: Кремль скрывает важный шаг

Засекречено решение правительства.

Правительство России планирует существенно увеличить расходы на оборонные нужды в 2025 году, однако Кремль пытается сместить фокус на социальные программы, чтобы скрыть усиление военных расходов. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что попытки российских политиков компенсировать значительные военные расходы социальными проектами связаны с растущим недовольством населения из-за войны.

Согласно проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы, одобренному правительством РФ, предусматривается увеличение федеральных доходов на 12% в 2025 году, а доля нефтегазовых поступлений возрастет до 73%.

По данным Bloomberg, оборонные расходы в 2025 году достигнут 13,2 триллиона рублей (около 140 миллиардов долларов), что превысит 10,4 триллиона (около 110 миллиардов долларов), запланированных на 2024 год.

Таким образом, Россия в 2025 году потратит больше средств на оборону и безопасность, чем на образование, здравоохранение, социальные программы и экономику вместе взятые. Кроме этого, Кремль увеличит финансирование секретных статей до 12,9 триллиона рублей (136 миллиардов долларов).

Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 сентября заверил, что правительство намерено выполнить все социальные обязательства, в частности по финансированию медицины, пенсий и национальных проектов.

В то же время министр финансов Антон Силуанов признал, что значительные средства направляются на так называемую «специальную военную операцию» (СВО), но отметил, что 40 триллионов рублей (около 424 миллиардов долларов) в течение шести лет будут потрачены на 19 национальных проектов, что вдвое больше по сравнению с периодом 2019-2024 годов.

Также планируется потратить 180 миллиардов рублей (примерно 1,9 миллиарда долларов) на модернизацию инфраструктуры и льготные ипотечные программы.

«Кремлевские чиновники, вероятно, опасаются усталости от войны среди российского населения и пытаются подогревать общественную поддержку войны, подчеркивая внимание Кремля к социальным проектам», - говорится в отчете ISW.

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