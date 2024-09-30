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Изменения в ПДД вызвали возмущение белорусов

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  • 30.09.2024, 10:38
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Изменения в ПДД вызвали возмущение белорусов
Фото: Onliner

Разгорелись споры.

На правовом форуме 27 сентября закончилось общественное обсуждение законопроекта с внесением изменений в правила дорожного движения (ПДД). Этот документ получил нетипично большое количество комментариев — больше 600. Особые споры разгорелись вокруг нескольких предлагаемых новшеств, особенно насчет одного из них, пишет «Зеркало».

В Беларуси хотят изменить правила дорожного движения (ПДД). Возможные новшества касаются передвижения людей на велосипедах и средствах персональной мобильности (СПМ) — в том числе на электросамокатах, гироскутерах, сегвеях.

Среди прочего хотят приравнять к водителям людей, передвигающихся на средствах персональной мобильности (раньше они были пешеходами). Также намерены внести новое определение средства персональной мобильности — это будет транспортное средство. Основная техническая характеристика — ограничение скорости в 25 км/ч. При этом водители СПМ должны будут подчиняться требованиям и правилам передвижения по улично-дорожной сети так же, как и велосипедисты.

Еще хотят изменить правила пересечения проезжей части на СПМ и велосипедах. Разрешить не спешиваться (переходить от езды к движению пешком) только на велопереезде, который обустроен транспортным светофором, регулирующим движение велосипедистов, а также при движении за городом по краю проезжей части [когда это разрешено] для пересечения перекрестка. Во всех остальных случаях при пересечении проезжей части по пешеходному переходу или велопереезду водители СПМ и велосипедисты должны будут спешиваться.

Проект указа по внесению изменений в документ выносили на общественное обсуждение на правовом форуме. Комментарий оставить можно было до 27 сентября.

В общей сложности законопроект собрал более 600 отзывов. Это достаточно редкое явление для обсуждения документов на правовом портале. Пожалуй, одним из последних законопроектов, который вызвал такой активный отклик у населения, было ужесточение для товариществ собственников (напомним, несмотря на возмущение им населения, его все равно приняли). Тогда обсуждение также шло в сентябре.

Что касается законопроекта по изменениям ПДД, то активные споры разгорелись вокруг возможного новшества с требованием спешиваться для велосипедистов и водителей СПМ при пересечении проезжей части по пешеходному переходу или велопереезду. Одни комментаторы поддерживают это предложение, а другие (и их, пожалуй, большинство) — нет.

Были комментарии касательно скорости СПМ. Отдельные комментарии касались того, что надо ее ограничить не 25 км/ч, а 20 км/ч. Было предложение об использовании электросамокатов с 18 лет, при этом управлять им надо в шлеме. Пользователь также считает, что ГАИ нужно усилить контроль на велодорожках, особенно это касается шеринга, ведь он, как признался, «постоянно видит, как на самокатах по двое-трое ездят дети 8−12 лет».

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