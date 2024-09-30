Пустая победа: друзья Путина в Австрии не смогут сформировать коалицию 30.09.2024, 10:39

Другие партии отказались иметь с ними дело.

Крайне правая Партия свободы Австрии (FPO) набрала на парламентских выборах больше всего голосов. Однако она не сможет сформировать коалицию, поскольку другие партии отказались иметь с ней дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Триумф евроскептической, дружественной России FPO на выборах 29 сентября стал еще одной вехой в недавнем подъеме крайне правых сил Европы. Но партия немедленно подверглась жесткой проверке реальностью.

Столкнувшись с лидером партии FPO Гербертом Киклем в телестудии после объявления результатов, лидеры других партий в парламенте отклонили его предложения о формировании коалиции.

Партия FPO опередила консервативную Народную партию канцлера Карла Нехаммера (OVP) примерно на 2,5 процентных пункта и получила около 29% голосов - лучший результат за всю историю.

Однако это оставляет открытой возможность для партий, занявших второе и третье места, консервативной партии канцлера и социал-демократов, объединить свои силы, чтобы управлять страной. Вместе у них более 50% мандатов, чтобы сформировать коалицию в парламенте.

Президент Александр Ван дер Беллен, бывший лидер «Зеленых», курирующий формирование правительств, призвал все партии провести переговоры друг с другом и предположил, что этот процесс может занять даже больше времени, чем два-три месяца, к которым привыкли австрийцы.

Крайне правая партия

Кикль - провокационная фигура, союзник венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Кикль выступает против помощи Украине и требует отмены санкций против России, утверждая, что они наносят больший вред Австрии, чем Москве.

Сторонники говорят, что политика FPO «Австрия прежде всего» ограничит нелегальную иммиграцию и поднимет экономику. Критики опасаются, что это может предвещать более авторитарное государство.

FPO была основана в 1950-х годах под руководством бывшего нацистского законодателя, и партия работала над тем, чтобы смягчить свой имидж. Избирателей привлекли ее обещания ограничить предоставление убежища и бороться с инфляцией

Партия FPO одержала победу с большим отрывом, чем предполагали опросы общественного мнения, однако ее триумф рискует оказаться пустым, если Кикль не сможет найти готового партнера по коалиции.

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