Доктрина испуга Кремля 2 Андрей Попов

30.09.2024, 10:44

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Путин испугался.

Преступник, находящийся в международном розыске, в панике. Потому что иначе трактовать новую «ядерную» доктрину РФ, которую презентовали специально под переговоры Зеленского-Байдена, просто невозможно.

Государство-агрессор, которое в тридцать (!) раз больше Украины, снова хватается за «ядерную дубину». Как всегда это делает, когда главная местная крыса, прячущаяся в бункере, чувствует, что ей «подожгли» хвост и как-то очень пахнет жареным.

На фоне очередного позорного взрыва «Сармата» на полигоне эти потуги россиян запугать нас ядеркой выглядят смешно. Впрочем, главная целевая аудитория вовсе не мы, а Запад. И там все не так однозначно. Тем не менее, как индикатор, сама по себе такая доктрина является признаком слабости.

Действительно, а что же такое происходит? Ничего секретного - речь о тех же ударах западной «высокоточкой» по ключевым объектам в РФ. Это решение Запад и лично Байден «рождают» уже не первый год в очень тяжелых муках. Однако сейчас разговоры об этом активизировались.

И вот это заводит Кремль в настоящую панику. Потому что украинские ключевые объекты (а это оборонные заводы, крупные склады и главные логистические узлы) для РФ недоступны - ведь они на Западе. А вот российские заводы, аэродромы, стратегические склады и прочее крайне ценное «добро» - становятся украинцам более доступными.

Что означает для РФ потерять большинство заводов, складов и аэродромов в европейской части «недоимперии»? Это конец войны. Потому что никакие иранцы, китайцы или корейцы «больного человека» не обеспечат тот объем техники, ракет и снарядов, которые РФ получает с собственного производства и с баз хранения.

А если это все тянуть из условной Сибири, то получится «Русско-японская война 2.0», которую тогдашний царь планировал как «маленькую победоносную войну», но проиграл, потому что, оказалось, тянуть все войска из Европы до Тихого океана - это долго, дорого и просто бессмысленно.

Второй причиной появления новой ядерной доктрины стали уничтоженные российские склады ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление - и слово «главное» в названии не для пафоса, а буквально свидетельствует о том, что это крупнейшие склады ракет и снарядов). Это была «демоверсия» системных бомбардировок России в случае получения нами «толстых» ракет.

Это «больно» для РФ. Есть разные оценки, но потери на трех складах - это объемы, близкие к производству всей российской оборонки за пару-тройку месяцев. Похоже, что ближайшие к этим складам оккупационные подразделения уже начали испытывать недостаток, ведь в Волчанске Харьковской области украинцы смогли перейти в локальное контрнаступление и выбить оккупантов с завода.

Это не означает, что у россиян закончатся ракеты и снаряды. Но их нужно будет довозить из «медвежьих углов» неизвестно где - а это время и уменьшение объемов из-за ограничения пропускной способности российской логистической сети.

На этом фоне следует вспомнить о «ноже в псину» Путину от саудитов, которые, если верить Financial Times, подтвердили намерение вернуться к наращиванию добычи нефти в декабре - с 9 до 11 млн баррелей в сутки, потому что их бюджет уже «не вытягивает» масштабные инфраструктурные проекты, запланированные к Чемпионату мира по футболу 2030 года. А саудиты - это индикатор. Если они наращивают добычу, то это делает и весь ОПЕК+. Они давно хотят это сделать, потому что пока они свою добычу и продажу уменьшают, то другие страны, в первую очередь США, их нишу занимают.

А это будет означать падение цен на нефть в мире. Намерения саудитов не являются новостью (новость в том, что они эти намерения подтвердили на фоне и без того падающих цен), из-за чего Кремль заложил в собственный бюджет уменьшение нефтегазовых доходов в последующие годы. Впрочем, одновременно Кремль заложил увеличение своего военного бюджета до 142 млрд долларов, как сообщил Bloomberg.

Как одно сочетается с другим? Все просто - российский бюджет исчисляется в рублях, а не в долларах. А заложенная сумма на увеличение оборонных расходов будет, в основном, покрывать инфляцию и девальвацию рубля, а не будет означать радикальное увеличение реальных расходов. И именно поэтому Кремлю так нужно любой ценой остановить Украину в ее способности бить по российским заводам-аэродромам. Потому что еще больше платить за войну, чтобы отстроить новые заводы и логистику, на фоне падения нефтегазовых доходов, они физически не смогут.

Если ты не можешь радикально увеличить свои возможности в конвенциональном оружии, то единственный выход для Кремля - вновь перейти к применению «психологического». Поэтому Путин в своей доктрине «потерял берега».

Поводом для ядерного ответа может быть пуск дрона, шпионаж из космоса, не говоря уже о ракетных ударах, и еще куча поводов. То есть, что угодно может стать таким поводом. Даже угрозы для Беларуси.

Следует добавить, что в диктаторских режимах все эти доктрины не стоят даже бумаги, на которой напечатаны - как и раньше, все решается исключительно словом правителя и его восприятием того, что ему за это будет (хорошего или плохого - и если плохого, то он решения не принимает). А настоящий ядерный конфликт - это уже совсем другая «весовая» категория, на которую Путин, скорее всего, не решится. Потому что здесь включается «таймер» лично для российского царя.

Кроме того, Украина тоже не беззуба - значительная часть российских АЭС находится в досягаемости наших средств поражения (даже без западных ракет). К тому же значительная их часть, как та же Курская АЭС, имеют старые реакторы, подобные Чернобыльскому - то есть с минимальной защитой.

И если уж брать худший апокалиптический прогноз, где «весь мир в труху», а потом начинается сюжет игры Fallout, то РФ тоже получит свою долю радиоактивного пепла. Нам от этого вряд ли будет радостно, но о том и речь - настоящая ядерная эскалация всегда работает в обе стороны. И это без учета американских оговорок об «асимметричном конвенциональном ударе». Никто не знает, что они под этим подразумевают, но в том и заключается «стратегическая неопределенность» - пусть противник думает о худшем.

Поэтому Путин до сих пор «красной кнопки» не коснулся и не коснется (если хочет жить). А использует «ядерку» исключительно как «психологическое оружие». Потому что в таком формате оно действует на наиболее слабых духом представителей Запада, как Шольц или, к сожалению, Байден. Американский президент, если верить СМИ, в очередной раз отложил такое важное для Украины и РФ решение о «высокоточке» на потом - на этот раз называют новую встречу в формате «Рамштайн» 12 октября.

Это для нас плохие новости, хотя то, что США выделяет нам пакет помощи на 7,9 млрд долл. (5,8 млрд - со складов Пентагона, а еще 2,1 млрд - заказы у производителей) - это очень неплохо. Теперь главный вопрос - каким будет наполнение этих почти 8 «зеленых ярдов». Потому что сейчас информация есть только по управляемым бомбам, но все детали США не раскрывает (и правильно делает - «туман войны», «стратегическая неопределенность» и др.)

Что мы имеем в итоге «мертворожденную» ядерную доктрину РФ, которая является абсолютно бесполезным документом именно в качестве «доктрины» (когда Путин придерживался хоть каких-то доктрин?), но очень полезную Кремлю в качестве инструмента воздействия на западную аудиторию, чтобы заставить Киев капитулировать - еще до того, как на болотах дела пойдут плохо.

Увы, западная аудитория, привыкшая действовать по правилам, охотно становится «заложником» тех самых правил: для них доктрина - это важный документ. И теперь они будут еще какое-то время анализировать, где же проходят новые «красные» линии Кремля. А россияне, тем временем, будут продвигаться на нашем Востоке и Юге.

Андрей Попов, unian.net

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