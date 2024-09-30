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Названы лучшие Android-смартфоны для покупки этой осенью

  • 30.09.2024, 10:49
  • 1,554
Названы лучшие Android-смартфоны для покупки этой осенью

В топ вошли представители различных ценовых сегментов.

Ресурс IGN опубликовал материал, в котором перечислил лучшие смартфоны с Android, доступные сегодня на рынке. Журналисты не раскладывали смартфоны по местам, но выбрали по одной модели в разных категориях.

Лучшим в целом назвали Samsung Galaxy S24 Ultra. В нем есть все, что можно желать от современного телефона: топовый Dynamic AMOLED 2X-экран на 6,8 дюйма с разрешением 1440p, поддержкой частоты 120 Гц и стилуса S Pen. Его можно спрятать прямо в корпус телефона и доставать, когда понадобится. 

Телефон получил топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3, прочную титановую раму и мощную систему камер, которая удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей. Отпугнуть от Samsung Galaxy S24 Ultra может ценник, но он не выше, чем у актуальных флагманов Apple.

Другую новинку Samsung, Galaxy Z Fold 6, назвали лучшим складным Android-смартфоном. Это что-то вроде S24 Ultra от мира «раскладушек». Он мощный, прочный, универсальный и остается одним из немногих складных устройств с поддержкой стилуса.

Самым оптимальным бюджетным Android-смартфоном оказался Poco X5. За относительно скромный ценник (~200 долларов) он предлагает качественный дюймовый AMOLED-экран на 120 Гц, достаточно мощный чипсет Snapdragon 695 и аккумулятор емкостью 5000 мАч с 33-ваттной зарядки. Недостатком являются лишь посредственные камеры. 

RedMagic 9S Pro – лучший Android-смартфон для геймеров. Поставляется с 16 ГБ ОЗУ и чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, производительности которого хватит еще на годы. А еще радует аккумулятор емкостью 6500 мАч, благодаря чему даже с прожорливым экраном на 120 герц автономность будет отличной.

Подборку лучших андроид-смартфонов 2024 года замыкает среднебюджетник Google Pixel 8. Несмотря на выход обновленных версий «восьмерка» все еще остается самым оптимальным выбором у пользователей. У него при себе 120-герцовый OLED-экран на 6,2 дюйма, мощный чип Tensor G3 с продвинутыми ИИ-фичами и впечатляющая камера.

Не забываем и про 7 лет обновлений и поддержки ОС – мало кто на рынке может подобное предложить.

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