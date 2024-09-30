NYT: Республиканцы критикуют Трампа за скандальное заявление о Харрис

NYT: Республиканцы критикуют Трампа за скандальное заявление о Харрис11
- 30.09.2024, 10:59
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Демократы отреагировали еще жестче.
Бывший президент США Дональд Трамп подвергся критике со стороны нескольких республиканцев за оскорбления вице-президента и своего оппонента Камалы Харрис, которую на предвыборном митинге в штате Висконсине 28 сентября он назвал «умственно отсталой» и «психически неполноценной», пишет The New York Times в воскресенье, 29 сентября.
Республиканец из Южной Каролины, сенатор Линдси Грэм отреагировал на высказывания Трампа.
«Я просто думаю, что лучшим выходом будет судебное преследование по делу о том, что ее политика разрушает страну», — сказал Грэм в эфире CNN.
Бывший губернатор Мэриленда от Республиканской партии Ларри Хоган выступил с более резкой критикой Трампа, назвав его заявления оскорбительными не только для Харрис, но и для людей с психическими отклонениями.
«Я годами говорил, что сеющая распри риторика Трампа — это то, без чего мы можем обойтись», — сказал он.
Директор по коммуникациям кампании Трампа Стивен Чунг не стал напрямую комментировать оскорбления, заявив, что «отвратительное неисполнение обязанностей» со стороны Харрис на границе позволило преступникам «проникнуть в нашу страну, чтобы терроризировать общины».
Демократы также назвали оскорбительными заявления Трампа в адрес Камалы Харрис. Губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер считает, что таким образом республиканец «говорит о себе». Экс-генпрокурор Эрик Холдер считает, что это свидетельствует о «снижении когнитивных способностей» Трампа.
Сама Харрис отказалась комментировать нападки. В свою очередь американская правозащитная ассоциация людей с ограниченными возможностями назвала заявления Трампа неточными и вредными.