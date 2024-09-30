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Появилось видео штурма польской границы нелегалами из Беларуси

  • 30.09.2024, 11:15
  • 4,412
Появилось видео штурма польской границы нелегалами из Беларуси

С собой у них лестница.

Пользователь соцсети X @klarasoltan поделилась видео, показывающими, как мигранты преодолевают забор на белорусско-польской границе.

На обоих видео группы мигрантов проходят между разжатыми прутьями забора. С собой у них лестница. Оригинальные видео были сняты 29 сентября и размещены в чатах для мигрантов.

По данным польской пограничной службы, 27-29 сентября границу пытались нелегально перейти почти 220 человек.

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