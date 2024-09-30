Появилось видео штурма польской границы нелегалами из Беларуси
- 30.09.2024, 11:15
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С собой у них лестница.
Пользователь соцсети X @klarasoltan поделилась видео, показывающими, как мигранты преодолевают забор на белорусско-польской границе.
На обоих видео группы мигрантов проходят между разжатыми прутьями забора. С собой у них лестница. Оригинальные видео были сняты 29 сентября и размещены в чатах для мигрантов.
Abu al Joud podał video z wtargnięć, o których wczoraj mówił. Twierdzi, że to dzieje się na bieżąco, że to wtargnięcia z teraz. I również podaje, choć na to dowodu już nie ma, że ludzie „oddawani są organizacji”:— Klara Maria (@klarasoltan) September 29, 2024
تم الاقتحام والعبور بنجاح وتسليم للمنظمه pic.twitter.com/vXAcdRQmjp
По данным польской пограничной службы, 27-29 сентября границу пытались нелегально перейти почти 220 человек.