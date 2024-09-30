Экс-вратарь ПСЖ, находившийся два месяца в коме, вернулся в футбол 30.09.2024, 11:14

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И нашел новый клуб.

Бывший вратарь ПСЖ Серхио Рико, который из-за тяжелой травмы головы провел несколько недель в коме, стал игроком катарского Аль-Гарафа.

Об этом сообщает пресс-служба катарского клуба. Детали сделки не разглашаются.

В мае 2023 года Рико получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения с лошади. У голкипера было диагностировано кровоизлияние в мозг. Он два месяца провел в медикаментозной коме.

Испанский вратарь стал свободным агентом после завершения прошлого сезона, и длительное время был вне футбола.

Кроме ПСЖ, он выступал за Севилью, Мальорку и Фулхэм.

رسمياً.. حارس المرمى الإسباني سيرجيو ريكو ينضم لصفوف فريقنا الأول 🇪🇸 #الغرافة



Official: Spanish goalkeeper Sergio Rico joins our team's squad 💛 pic.twitter.com/AlX08qUIdX — AL GHARAFA SC | نادي الغرافة (@ALGHARAFACLUB) September 29, 2024

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