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Экс-вратарь ПСЖ, находившийся два месяца в коме, вернулся в футбол

  • 30.09.2024, 11:14
  • 1,038
Экс-вратарь ПСЖ, находившийся два месяца в коме, вернулся в футбол

И нашел новый клуб.

Бывший вратарь ПСЖ Серхио Рико, который из-за тяжелой травмы головы провел несколько недель в коме, стал игроком катарского Аль-Гарафа.

Об этом сообщает пресс-служба катарского клуба. Детали сделки не разглашаются.

В мае 2023 года Рико получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения с лошади. У голкипера было диагностировано кровоизлияние в мозг. Он два месяца провел в медикаментозной коме.

Испанский вратарь стал свободным агентом после завершения прошлого сезона, и длительное время был вне футбола.

Кроме ПСЖ, он выступал за Севилью, Мальорку и Фулхэм.

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