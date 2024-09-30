Экс-вратарь ПСЖ, находившийся два месяца в коме, вернулся в футбол
- 30.09.2024, 11:14
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И нашел новый клуб.
Бывший вратарь ПСЖ Серхио Рико, который из-за тяжелой травмы головы провел несколько недель в коме, стал игроком катарского Аль-Гарафа.
Об этом сообщает пресс-служба катарского клуба. Детали сделки не разглашаются.
В мае 2023 года Рико получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения с лошади. У голкипера было диагностировано кровоизлияние в мозг. Он два месяца провел в медикаментозной коме.
Испанский вратарь стал свободным агентом после завершения прошлого сезона, и длительное время был вне футбола.
Кроме ПСЖ, он выступал за Севилью, Мальорку и Фулхэм.
رسمياً.. حارس المرمى الإسباني سيرجيو ريكو ينضم لصفوف فريقنا الأول 🇪🇸 #الغرافة— AL GHARAFA SC | نادي الغرافة (@ALGHARAFACLUB) September 29, 2024
Official: Spanish goalkeeper Sergio Rico joins our team's squad 💛 pic.twitter.com/AlX08qUIdX