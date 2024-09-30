Россияне из находящейся под контролем ВСУ Суджи опровергли фейк Захаровой

Россияне из находящейся под контролем ВСУ Суджи опровергли фейк Захаровой2
- 30.09.2024, 11:17
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И назвали ее «дурой».
Жители Суджи (Курская область РФ), контролируемой украинскими военнослужащими, в категорической форме опровергли фейк спикера МИД РФ Марии Захаровой о том, в их городе «Украина организовала концлагерь», пишет New Voice.
Соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале Территориальной обороны ВСУ.
В ролике представитель созданной в Судже комендатуры ВСУ Алексей Дмитрашковский проводил опрос местного населения, предварительно показывая им на смартфоне то, как Мария Захарова озвучивала свой фейк в эфире пропагандистского росТВ. Горожане в ответ активно негодовали.
«Откуда правда? Здесь 100% вранья. Вот как им верить, скажите?», — сказал один из них.
Затем Дмитрашковский отправился в местный интернат-пансионат — в котором, по версии Захаровой, Украина «людей силой пригнала» и «организовала концлагерь».
«Ой, бессовестная. Это неправда! Это брехня. Мы вам благодарны! Доктора у нас есть. Нас кормят. Ваши хлопцы воду привозят. Все делают, о чем не попросим (…) Мы сами просились в этот пансионат — готовить не начем, ни воды у людей, ничего. А тут даже укрытие есть (…) А она (Захарова — ред.) дура. Страшная дура. Бл*дь! Тебе бы сюда — ты бы посмотрела, как к нам ребята относятся», — не сдерживали себя в оценках местные жительницы.