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Из Польши депортировали белоруса, который пытался обойти запрет на въезд в ЕС

  • 30.09.2024, 11:27
  • 1,406
Из Польши депортировали белоруса, который пытался обойти запрет на въезд в ЕС

Он сменил фамилию и паспорт.

Польская пограничная служба задержала в аэропорту Катовице 25-летнего гражданина Беларуси, которому ранее был запрещен въезд в Польшу и страны шенгенской зоны. Об этом со ссылкой на Силезский отдел пограничной службы сообщает MOST.

Белорус пытался вылететь в турецкую Анталью. Но не смог пройти пограничный контроль в аэропорту, его обман вскрылся. Чтобы обойти запрет, мужчина сменил в Беларуси фамилию, сделал новый паспорт и уже дважды с этим документом смог получить польскую визу. Из Польши несколько раз ездил в Германию.

Белорусу предъявили уголовные обвинения сразу по нескольким статьям: в том, что он ввел в заблуждение сотрудника консульства Польши (чтобы получить визу), дважды нелегально пересек польско-немецкую границу и пытался нелегально пересечь границу в катовицком аэропорту. Мужчине вручили постановление покинуть Польшу и снова запретили въезд в страны шенгенской зоны на три года. Под конвоем его доставили на границу и передали белорусской стороне.

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