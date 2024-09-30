СМИ: Европа готовит новый вид санкций против России 30.09.2024, 11:40

Будет нацелен на гибридные угрозы.

Редактор Радио Свобода по Европе Рикард Йозвяк сообщил в соцсети Х, что власти Евросоюза решили ввести новый режим санкций против России.

«Послы ЕС в среду согласуют новый тематический режим санкций, нацеленный на гибридные угрозы России. Он будет формализован на следующей неделе. Пока нет имен, но они будут добавлены в будущем», - написал он.

Йозвяк добавил, что сначала хотели ввести общий режим санкций, но в итоге согласились, что он будет сосредоточен на российских угрозах.

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