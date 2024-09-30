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В Беларуси изменили перечень товаров для личного пользования при пересечении границ

  • 30.09.2024, 11:43
  • 1,172
В Беларуси изменили перечень товаров для личного пользования при пересечении границ

Изменения вступают в силу с 6 октября.

Государственный таможенный комитет Беларуси предупредил, что с 6 октября вступают в силу изменения, которые касаются перечня товаров для личного пользования.

В то же время внесенные изменения позволят относить к товарам для личного пользования отдельные машины, механизмы, оборудование, которые используются физическими лицами в быту. Так, в пределах установленных характеристик в качестве товаров для личного пользования можно будет ввезти снегоочиститель, газонокосилку, садовый бытовой измельчитель или точильный (шлифовальный) станок.

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