Бригада мира Telegram-канал «СерпомПо»

30.09.2024, 11:52

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Нелепо высказался Лавров.

Он предложил Грузии поучаствовать в «нормализации ее отношений» с Абхазией и Южной Осетией. Учитывая, что в 2008 году кремлевцы (вместе с Науру) признали «независимость» этих территорий и за 15 лет ничего там не сделали – это два безнадежно стагнирующих региона.

Предложение Лаврова неполно, потому что сразу же следовало выдвинуть переговорщиков. Возглавить, делегацию примирителей должен, конечно, Медведев. Еше, конечно, стоит добавить Караганова, Захарову, Мединского, Шойгу. Кого-нибудь от «общественности». Скажем, Соловьева. Пескова посадить вести протокол.

Опыт примирительных усилий у Путина и Лаврова огромный. Украина, Молдова, Армения и Азербайджан. Везде бригады мира поработали отлично.

Поздравляем Грузия, что она имеет во власти таких персонажей, как Иванишвили и его промокашка Кобахидзе. Им еще Лавров предложит Грузию в ОДКБ втолкнуть. Готовьтесь.

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