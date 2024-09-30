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Самая ожидаемая комета года будет видна с Земли впервые за 80 тысяч лет

  • 30.09.2024, 11:53
Самая ожидаемая комета года будет видна с Земли впервые за 80 тысяч лет

Tsuchinshan-ATLAS можно будет наблюдать в октябре.

Комета, которую не видели более 80 000 лет, наконец-то будет видна с Земли. Если нам повезет, ее можно будет наблюдать в течение двух отдельных периодов времени в течение следующего месяца. В результате астрономическое приложение для наблюдения за звездами Starwalk признало ее «самой ожидаемой кометой года», пишет Earth.

Речь идет о комете Tsuchinshan-ATLAS, также известной как комета C/2023 A3. Она совершает оборот вокруг Солнца, который длится 80 000 лет. Впервые комету, которая выглядит как пушистый шар с хвостом, тянущимся за ней, можно было наблюдать 27 сентября. Но ученые предупреждают, что она также будет видна до восхода солнца 2 октября.

По словам космического эксперта из астрономического факультета Университета Уорика Минджае Кима, орбитальный период C/2023 A3 составляет около 80 000 лет, что классифицирует ее как долгопериодическую комету. Простыми словами, это означает, что ее внешний вид и поведение могут быть весьма непредсказуемыми — возможны изменения в яркости и развитии хвоста по мере того, как комета будет приближаться к Солнцу.

Если прогнозы экспертов окажутся верны, комету можно будет наблюдать невооруженным глазом: она будет выглядеть как размытая звезда с хвостом, тянущимся за ней в небе. По словам Кима, чтобы лучше рассмотреть комету следует использовать бинокль или небольшой телескоп — это поможет рассмотреть больше деталей в структуре хвоста кометы.

27 сентября также отмечен перигелий, или ближайшая к Солнцу точка, после которой комета начнет свое путешествие обратно во внешнюю часть Солнечной системы. К счастью для нас, другая возможность наблюдения, как ожидается, будет иметь лучшую видимость и появится в середине октября. Однако это будет возможно лишь в случае, если комета переживет путешествие вокруг Солнца. Увы, наблюдения показывают, что кометы часто распадаются, приближаясь к Солнцу.

Эксперты отмечают, если все сложится удачно и комета C/2023 А3 переживет путешествие вокруг Солнца, ее можно будет увидеть невооруженным глазом в следующий раз, когда она приблизится к Земле на максимально близкое расстояние. Предположительно, лучшая видимость будет в период с 12 по 20 октября.

Отметим, что C/2023 А3 будет все больше отдаляться от Земли каждую ночь, пока и вовсе не исчезнет на следующие 80 000 лет.

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