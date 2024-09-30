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В России любительский хоккейный клуб сыграл с командой ФСБ и получил уголовное дело

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  • 30.09.2024, 11:58
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В России любительский хоккейный клуб сыграл с командой ФСБ и получил уголовное дело

Хоккеистов арестовали.

В российском Биробиджане возбудили уголовное дело о хулиганстве против игроков хоккейной команды «Тафгай» после любительского матча с командой регионального управления ФСБ. Поводом стала драка на льду. Игроки «Тафгая» арестованы, сообщили «Сибирь.Реалии».

Baza напоминает, что «Тафгай» играл с командой УФСБ весной. Отмечается, что матч был напряженным, между командами произошла потасовка. Как пишет Baza, в таких ситуациях провинившихся хоккеистов обычно наказывают штрафными минутами на скамейке запасных, но в этот раз после соревнования пятерых игроков «Тафгая» арестовали на пять суток и оштрафовали, а организаторы турнира объявили об их дисквалификации.

В июне стало известно, что против хоккеистов-любителей возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанному с сопротивлением представителю власти». У троих из них взяли подписки о невыезде.

26 сентября полиция задержала двоих из игроков. Следствие просит арестовать их в связи с тем, что у них есть заграничные паспорта и они могут попытаться скрыться от правосудия.

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