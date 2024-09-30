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Wildberries открыл офис в Минске

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  • 30.09.2024, 12:06
Wildberries открыл офис в Минске

В нем будут работать представители различных подразделений компании.

В Минске открылся новый офис компании Wildberries, сообщили в консалтинговой компании NAI Belarus, которая выступила консультантом по сделке.

Новый офис рассчитан более чем на 100 сотрудников. В нем будут работать представители различных подразделений компании: те, кто отвечает за IT-направление, включая разработчиков, инженеров, аналитиков, а также специалисты по региональному развитию, логистике и безопасности, представители блока правового и финансового обеспечения.

Здесь же разместится команда PRO Wildberries, которая поддерживает взаимодействие с предпринимателями.

Wildberries работает в Беларуси с 2012 года. В стране открыто пять логистических центров компании: в Минске, Минском районе, Гродно, Гомеле и Бресте.

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