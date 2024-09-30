Нелепые угрозы 4 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

30.09.2024, 12:36

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Лучшая иллюстрация немощи и позора как путинской армии, так и пропаганды.

Пропагандисты грозятся, что Россия разместит ядерное оружие и средства ПВО в Латинской Америке. И вот таким путем они испугают США и заставят чуть ли не уйти из Европы.

Грозные угрозы ядерной войной, это прямо-таки любимая вещь пропагандистов. Они уже 100 раз виртуально уничтожили Америку, но в то же время, выбить ВСУ из Курской области так и не смогли. Пожалуй, это лучшая иллюстрация немощи и позора как путинской армии, так и пропаганды.

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