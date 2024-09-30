закрыть
30 сентября 2024, понедельник, 13:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нелепые угрозы

4
  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 30.09.2024, 12:36
  • 3,830
Нелепые угрозы

Лучшая иллюстрация немощи и позора как путинской армии, так и пропаганды.

Пропагандисты грозятся, что Россия разместит ядерное оружие и средства ПВО в Латинской Америке. И вот таким путем они испугают США и заставят чуть ли не уйти из Европы.

Грозные угрозы ядерной войной, это прямо-таки любимая вещь пропагандистов. Они уже 100 раз виртуально уничтожили Америку, но в то же время, выбить ВСУ из Курской области так и не смогли. Пожалуй, это лучшая иллюстрация немощи и позора как путинской армии, так и пропаганды.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников