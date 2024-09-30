Нелепые угрозы

Нелепые угрозы4
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 30.09.2024, 12:36
- 3,830
Лучшая иллюстрация немощи и позора как путинской армии, так и пропаганды.
Пропагандисты грозятся, что Россия разместит ядерное оружие и средства ПВО в Латинской Америке. И вот таким путем они испугают США и заставят чуть ли не уйти из Европы.
Грозные угрозы ядерной войной, это прямо-таки любимая вещь пропагандистов. Они уже 100 раз виртуально уничтожили Америку, но в то же время, выбить ВСУ из Курской области так и не смогли. Пожалуй, это лучшая иллюстрация немощи и позора как путинской армии, так и пропаганды.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»