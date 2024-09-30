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Прямо под стенами Лидского замка возводят ресторан

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  • 30.09.2024, 12:46
  • 2,226
Прямо под стенами Лидского замка возводят ресторан

Замок считается историко-культурной ценностью международного значения.

В конце июля 2024 года в Лиде началось строительство нового ресторана, пишет гродненский блог s13.ru.

Главная особенность этого ресторана — его расположение. Возводят его непосредственно под стенами Лидского замка — памятника оборонной архитектуры, который Минкульт отнес к категории историко-культурных ценностей международного значения.

Сообщается, что в прошлом году замок посетили более 103 тысяч человек.

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