Прямо под стенами Лидского замка возводят ресторан

Прямо под стенами Лидского замка возводят ресторан1
- 30.09.2024, 12:46
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Замок считается историко-культурной ценностью международного значения.
В конце июля 2024 года в Лиде началось строительство нового ресторана, пишет гродненский блог s13.ru.
Главная особенность этого ресторана — его расположение. Возводят его непосредственно под стенами Лидского замка — памятника оборонной архитектуры, который Минкульт отнес к категории историко-культурных ценностей международного значения.
Сообщается, что в прошлом году замок посетили более 103 тысяч человек.