Белоруска, которую в 2023-м выбрали на драфте НБА, будет выступать за израильский клуб 30.09.2024, 13:05

Это будет вторая попытка баскетболистки заиграть в Израиле.

Уроженка Минска Ксения Малашко будет выступать за израильский клуб «Маккаби Бнот Ашдод». Как пишет «Зеркало», об этом баскетболистка сообщила в своих социальных сетях.

Это будет вторая попытка белоруски заиграть в Израиле. В июле 2023 года Малашко подписала контракт с клубом «Рамат-Хашарон». Ксения прошла предсезонную подготовку с командой, но в октябре Израиль был атакован палестинской группировкой ХАМАС.

Малашко покинула страну и спустя некоторое время оказалась в Словакии в клубе «Славия» из Банска-Бистрицы. В составе «Славии» минчанка выиграла Кубок Словакии и серебро чемпионата. Ксения провела 12 матчей в Экстралиге и за 21 минуту в среднем за игру набирала 11,6 очка и делала 5,7 подбора.

Напомним, в апреле 2023 Малашко выбрали на драфте Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). В третьем раунде под общим 35-м номером это сделала команда «Чикаго Скай». Но в сильнейшую заокеанскую лигу Ксения пока не пробилась. Единственной белоруской, которая выступала в WNBA, пока была Елена Левченко.

Малашко выступала в США с 2018 года. За океаном она представляла команды студенческой лиги NCAA из университетов Вирджиния (три года) и Мидл Теннесси (два года). Отметим, что в 2016 году спортсменка попала в состав национальной сборной Беларуси на олимпийскую квалификацию во Франции. Ксении было всего 16 лет. Наша команда в итоге завоевала путевку на Игры, а Малашко дебютировала в матче с Аргентиной.

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