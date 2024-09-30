Бойцы ВСУ подорвали здание с россиянами в Торецке
- 30.09.2024, 13:50
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Видеофакт.
В Торецке бойцы ВСУ взяли штурмом здание и взорвали его, чтобы усложнить продвижение российских войск в городе. Видео было опубликовано в Сети, заметил "Диалог.UA".
Подразделение батальона спецопераций «Эней», входящего в объединенную бригаду «Лють», провело операцию по захвату тактически важного здания в неконтролируемой части города, которое имело ценность для передовых отрядов оккупантов.
Группа военных на двух бронемашинах Roshel Senator прорвалась к пятиэтажке и взяла ее штурмом. Саперы заминировали ее и провели контролируемый подрыв, «сложив» несколько подъездов.
Запеклі міські бої у житловій забудові Торецька, Бахмутський район, Донеччина,очима воїнів батальйону спеціальних операцій "Еней" об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" pic.twitter.com/jN8ltTLU7P— Мисливець за зорями (@small10space) September 29, 2024