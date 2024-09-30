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Бойцы ВСУ подорвали здание с россиянами в Торецке

  • 30.09.2024, 13:50
  • 4,230
Бойцы ВСУ подорвали здание с россиянами в Торецке

Видеофакт.

В Торецке бойцы ВСУ взяли штурмом здание и взорвали его, чтобы усложнить продвижение российских войск в городе. Видео было опубликовано в Сети, заметил "Диалог.UA".

Подразделение батальона спецопераций «Эней», входящего в объединенную бригаду «Лють», провело операцию по захвату тактически важного здания в неконтролируемой части города, которое имело ценность для передовых отрядов оккупантов.

Группа военных на двух бронемашинах Roshel Senator прорвалась к пятиэтажке и взяла ее штурмом. Саперы заминировали ее и провели контролируемый подрыв, «сложив» несколько подъездов.

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