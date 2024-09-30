Синоптики рассказали, как будет погода в первые дни октября

Синоптики рассказали, как будет погода в первые дни октября4
- 30.09.2024, 13:52
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Нас еще ждут теплые дни.
1 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по западной части страны пройдут небольшие дожди. Ветер северный, северо-восточный умеренный, ночью на северо-востоке порывистый. Ночью температура составит +4..+10°C, максимальная дневная температура воздуха +8..+14°C, по восточной части Беларуси она достигнет +15..+20°C.
В среду, 2 октября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью температура будет +2..+9°C, максимальная дневная +10..+17°C, на юго-востоке страны местами воздух прогреется до +20°C.
3 октября ночью местами, утром и днём на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью +3..+9°C, максимальная дневная температура +10..+17°C, на юго-востоке Беларуси местами до +20°C.